Cientos de ciudadanos con discapacidad, diabetes, adultos mayores y pertenecientes a otros grupos vulnerables a la COVID-19 se presentaron hoy, desde antes de las 7 h, a los diferentes centros de votación en la región de Tacna.

Ellos optaron por cumplir su deber cívico, pese a tener justificaciones para no apersonarse al formar parte de la población de riesgo frente a la pandemia del coronavirus que azota al país.

Hacen uso de su derecho

Pedro Justo González Rodríguez, llegó en silla de ruedas hasta la institución educativa Don José de San Martín a las 7:30 h, en Alto de la Alianza, para entregar su voto al candidato a la presidencia de su preferencia, y apoyar a sus representantes al Congreso de la República.

“Ya cumplí con mi deber, me pusieron mi holograma, estoy agradecido porque me atendieron rápido, tengo toda la pierna inmovilizada pero eso no ha sido impedimento para que haga uso de mi derecho, pero he venido como deben hacerlo todos los peruanos en democracia”, subrayó.

En otros centros de votación se pudo apreciar también a madres lactantes y con niños pequeños, que llegaron para emitir su voto, siendo apoyadas por los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de los miembros de la Policía y Ejército para que aceleren su acto.