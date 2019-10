Hay clínicas privadas que no quieren que haya un hospital

Síguenos en Facebook

En su discurso por el Día del Ministerio de Salud y Día de la Medicina Peruana el director de salud de Tacna, Juan Cánepa Yzaga, expresó su indignación porque, según dijo, hay personas que lo llaman para tratar de convencerlo de que es necesario intervenir y paralizar la obra de construcción del hospital Hipólito Unanue.

“Me indigna que haya intereses que deshilachando son intereses económicos, que no quieren un hospital de la categoría que vamos a tener, altamente especializado, que no quieren que Tacna se desarrolle, que quieren que solo crezcan dos o tres clínicas privadas y los demás no les interesa”, exclamó en la ceremonia.

Reafirmó que a estos personas “no les interesa la salud del pobre, que es a quien nos debemos, de verdad que me da mucha lástima, mucha pena y voy a decir que el hospital sí va”.

PROYECTOS

En ese sentido dijo que el nosocomio es una obra “emblemática y problemática” y saludó la decisión del gobernador Juan Tonconi de mantener su continuidad.

Asimismo resaltó la coordinación con la Municipalidad de Tacna para el mejoramiento del centro de salud de Palca, con el municipio de Ciudad Nueva para la posta Intiorko y la comuna de Jorge Basadre para el centro de Locumba.

Indicó que está bastante avanzada la edificación del centro de salud Metropolitano y de la sede de la Dirección de Salud, las cuales estaban programados entregarse en agosto del 2020, pero se culminarían en marzo; lo que significará un ahorro en el alquiler de locales.