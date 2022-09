El candidato de la “pelota” es oriundo de Zepita (Puno), tiene 36 años de edad y con 30 años radicado en Tacna. Estudió la primaria y secundaria en la IE Jorge Martorell, luego carrera técnica de Contabilidad en el IST Gonzáles Vigil y superior en la UPT. Amante del deporte, en su adolescencia y juventud destacó como futbolista. Sostiene que tiene la capacidad de conducir la Municipalidad Provincial de Tacna, contribuir a poner fin a la inseguridad, promete los servicios de agua y desagüe para las 8,000 familias del Promuvi Señor de los Milagros I, II y III etapas, entre otros beneficios para los habitantes de la provincia.

Es alcalde distrital en Ciudad Nueva, ¿por qué ahora quiere dar un salto a la provincial?

Quiero servir a Tacna que me ha dado un abanico de oportunidades, ahora quiero retribuirle. Soy lo que soy porque me hice a base de esfuerzo, con trabajo, tengo experiencia como funcionario público y la vida misma. En dos oportunidades fui autoridad y en estos momentos Tacna necesita de una autoridad que desde el primer momento se ponga a trabajar y no a experimentar.

¿Cuál es el proyecto más importante que quiere realizar?

Siendo alcalde provincial y presidente del Coprosec (Comité Provincial de Seguridad Ciudadana) quiero dar prioridad a la seguridad ciudadana impulsando una reunión inmediata con la PNP, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional de Tacna (GRT) y alcaldías distritales para articular el trabajo en la lucha contra la delincuencia que a diario amenaza. Si bien cada ente tiene sus propuestas, debemos unir esfuerzos. Se escucha que todos ofrecen implementar las cámaras de vigilancia, pero hay que articular todo ello y es necesario una reunión de las autoridades involucradas.

¿Qué otros planes tiene u ofrece?

Hacer realidad el proyecto de agua potable y alcantarillado en el Promuvi Señor de los Milagros I, II y III etapas; mejorar las pistas en bien del transporte público, colocar señales adecuadas e implementar los semáforos inteligentes; con el proyecto ‘Tu salud primero’ construir un nuevo policlínico municipal para las familias; fomentar campañas de orientación vocacional y construir la casa de la juventud y de la mujer; renovación de redes de agua y desagüe en el casco urbano; mejorar la infraestructura de mercados y capacitar a los comerciantes para elevar sus ventas; en lo cultural, realizar el mantenimiento de los monumentos históricos y recuperar espacios públicos para construir un museo del cautiverio; capacitación a las juntas vecinales sobre el correcto manejo de los residuos sólidos y brindar el ‘Bono Verde’ de descuento en autovalúo; brindar reforzamiento académico a los estudiantes a través de las juntas vecinales, entre otros.

¿Qué se piensa hacer por el deporte en su gestión?

Hay que dar mantenimiento a espacios deportivos que están en abandono en diferentes sectores, habilitar gimnasios al aire libre como se hizo en Ciudad Nueva, promover la participación de la niñez en talleres municipales de fútbol, vóleibol y básquet, vamos a apoyar para que el fútbol profesional vuelva a Tacna. No solo se apoyará el deporte a nivel de competencias, sino también los campeonatos recreativos de promociones, asociaciones y residentes en que siempre participo.

¿Cuál es su plan para recuperar el turismo después de la pandemia?

Primero brindar la seguridad y que el visitante se sienta a gusto. Crear espacios que generen turismo, a las playas hay que darlo un valor agregado como los bungalows de Los Palos y una especie de boulevares. Tenemos el Parque Perú que solo lo usan 15 días al año, hace poco por el aniversario de la reincorporación miles lo visitaron y hay que generar un flujo económico, hacer mejoras en el Parque Perú con zonas de esparcimiento y entretenimiento, promover la gastronomía, la cultura, darle un espacio a la juventud, crear un parque acuático; ahí (Parque Perú) hay mucho espacio y hay que hacerlo atractivo promoviendo ferias y espectáculos de manera constante y no solo una vez al año. Tacna no es Lima donde llegar al parque de Huachipa se demora de unas dos horas sino que el Parque Perú lo tenemos aquí cerca.

Finalmente, por qué uno tiene que votar por Helmer Fernández?

Soy un joven que se hizo un espacio en la política desde abajo, primero con mi labor dirigencial en el deporte de Ciudad Nueva, con 24 años de edad hace años participé en las elecciones del 2010 y fui elegido teniente alcalde, después alcalde de 2019 a agosto del 2022 de buena gestión y la población lo reconoce. Soy un contador público colegiado, con experiencia en gestión municipal y tengo la capacidad de llevar las riendas de Tacna de forma activa.