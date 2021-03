La Policía restringió los accesos al Centro Cívico de Tacna al candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y su caravana que pretendía dejar ofrendas florales en el monumento a los héroes en el Arco Parabólico como parte de sus actividades proselitistas.

El candidato llegó hasta la plaza de la Mujer donde se reunió con sus simpatizantes y luego en caravana bajar por las calles Alto Lima y San Martín para llegar al Centro Cívico donde iba a visitar la prefectura al recordar que su abuelo fue el primer prefecto tras la reincorporación de la ciudad heroica el 28 de agosto de 1929.

Policía le cierra el paso

Flores Aliaga iba en una camioneta saludando a la población en su recorrido y al llegar a la intersección de San Martín con Patricio Meléndez encontrar que el acceso estaba bloqueado por un patrullero, su comitiva decidió seguir por la avenida Bolognesi para ingresar por una de las calles adyacentes al Centro Cívico pero encontrar a su paso que habían policías motorizados, patrulleros y efectivos a pie que bloqueaban los ingresos a la denominada zona monumental de Tacna.

Policía restringió ingreso al Centro Cívico de caravana de Restauración Popular y candidato presidencial Rafael López Aliaga

Ante ello el candidato presidencial y su comitiva siguió su recorrido hasta la avenida Grau para luego retirarse a un restaurante en el distrito de Pocollay donde departió con sus simpatizantes y los candidatos al congreso por Tacna.

El candidato al sillón de pizarro había manifestado antes de iniciar la caravana que la policía le había advertido que suspenda la misma ya que no le iban a permitir ingresar al centro de la ciudad. “Me han dicho que no haga mi caravana ya que recibí amenazas, me dijeron que me ponga chaleco, pero no”, dijo el candidato que responsabilizó a Odebrecht de estar detrás de las amenazas y sostener que si van a dispararle lo hagan a matar sino los va a perseguir hasta su muerte.