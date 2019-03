Interpone denuncia de homicidio simple por presunta negligencia

Síguenos en Facebook

La ciudadana Claudio Ramos Flores formuló en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Ministerio Público de Tacna la denuncia penal contra los que resulten responsables por homicidio simple (dolo eventual) y alternativamente homicidio culposo por la presunta negligencia que llevó al deceso de su hijo F.G.R.R. (4 años).

Ramos en la denuncia narra todos los hechos y el resultado de la necropsia que determina que la muerte fue por una obstrucción intestinal por perforación.

La madre junto a su abogado Roberto Chávez Valdivia explicaron que la denuncia no se formuló individualmente ya que consideran que hubo una responsabilidad compartida. Además explicaron que por homicidio culposo la pena no supera los cuatro años pero en el simple tiene una pena no menor de ocho años. Acotó que el diagnóstico de Essalud dista mucho de la necropsia.