Jefe de Extranjería del país del sur llegó para reforzar sede diplomática y observar el trámite

Junto a sus dos hijos, Olga Tovar de 37 años partió el 16 de junio desde Maracaibo, Venezuela, hacia el Perú para llegar a Chile. Tiene el sueño de mejorar su calidad de vida, pero desde hace una semana vive una pesadilla porque se encuentra a la espera de obtener una visa que le permita ingresar al país sureño y reunirse con sus familiares en Santiago de Chile.

La mujer estuvo dos días durmiendo en la frontera junto a sus compatriotas y desde hace cuatro días fue regresada a Tacna en un bus con el anhelo de tener un albergue para estar con su familia hasta conseguir la visa, pero aún no recibe la ayuda prometida.

“Se busca un porvenir para nuestros hijos, en el colegio solo 10 días fue a clases en Venezuela porque no habían maestros y si no tenemos derecho a la educación, no se tiene nada”, expresó.

El mismo drama vive Nora Matos (63), quien junto a su hija y nieto buscan llegar a Chile para estar con su yerno. Ella cuenta que tuvo problemas para ingresar al Perú y ahora a Chile por la falta de documentos.

SITUACIÓN. Son 400 los ciudadanos venezolanos que están en los exteriores del consulado de Chile en Tacna en espera de obtener la visa de responsabilidad democrática confirmó ayer el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior de Chile, Álvaro Bellolio Avaria, quien llegó a la ciudad para apoyar con el trámite en la sede consular.

Además levanta información de los extranjeros que están en espera del trámite. En el consulado se reforzó la cantidad de personal para acelerar el proceso de entrega de visas.

Señaló que hasta el sábado se expidieron 470 visas a los venezolanos siendo en promedio entre 60 a 70 las que se tramitan al día. Otras 30 fueron rechazadas por no reunir los requisitos.

Para Bellolio es importante que los extranjeros cumplan con la documentación requerida, entre ellas el pasaporte que deberían tramitar en la sede consular de Venezuela en Lima. También pueden obtener un certificado de residencia o salvoconducto para ser visado. Comentó que algunos trámites como la solicitud del certificado de antecedentes penales lo pueden efectuar por la Internet.

Enfatizó que se hará cumplir las normas vigentes y por ello se reforzó con personal el control fronterizo y los puntos o hitos para evitar ingresos ilegales que solo afectarían el proceso migratorio de los venezolanos.

Agregó que con la disposición excepcional de buses por su país ya no hay extranjeros varados en la frontera y todos están en Tacna a la espera de sus trámites en el consulado chileno.

El representante del Ministerio del Interior de Chile agradeció el esfuerzo y solidaridad que dan a los venezolanos los peruanos, lo cual garantiza el respeto a sus derechos. Mientras, los extranjeros han ocupado la primera cuadra de la calle Presbítero Andía donde viven y duermen expuestos al frío, en especial los niños.