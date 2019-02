Juan Tonconi: "Espero hacerle entender a Julio Medina que estamos en emergencia"

Síguenos en Facebook

El gobernador de Tacna, Juan Tonconi Quispe indicó que es incongruente que mientras la mayoría de distritos en la región hayan sido declarados en emergencia el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Julio Medina este pensando en realizar fiestas de carnavales.

“Yo no voy a participar del carnaval en caso lo llegue a realizar el alcalde Julio Medina Castro. No voy a participar por que estamos en emergencia, hay que atender a la población. Nosotros estamos luchando, visitando los lugares afectados y no por otro lado vamos a estar de algarabía”, manifestó.

Tonconi indicó que espera reunirse con el alcalde Julio Medina para conversar sobre este tema y recordó que la realización de dicho evento le compete única y exclusivamente a la MPT.

“Hay que tener palabra, yo he escuchado a diferentes alcaldes distritales decir que han cancelado todas las actividades relacionadas por carnavales. Si hemos advertido una cosa debemos mantenernos en nuestra posición”, expresó el gobernador aludiendo claramente a Medina.

“Ojalá pueda hacerle entender a Julio Medina que estamos en emergencia, el distrito jurisdiccional de Tacna esta en emergencia. Y con ese presupuesto que pretende destinar la MPT para los carnavales se puede ayudar a los damnificados, hay varias cosas que necesitan. Se necesita descolmatar las bocatomas de la cuenca Caplina”, apuntó.