Juvenal Hallasi Rivera o Juvenal Locovich, en los años 80 se convirtió en la voz de la FM, desde que su potente y excelente voz comenzó a escucharse en Radio Power, la primera emisora en Tacna que salió al aire en la frecuencia modulada stereo. Hoy ese joven tacneño que se inició a los 18 años de edad en la locución cumple 40 años de estar frente al micrófono, antes en las emisoras de radio y animando fiestas juveniles, ahora haciendo reencuentros de promociones.

Niño con vocación

Juvenal cuenta que en la etapa escolar sentía vocación por la locución, siempre era elegido para las lecturas en la clase o el patio, en la iglesia adventista se encargaba de un informativo juvenil. Al egresar del colegio Coronel Bolognesi el año 1982, participó y ganó un concurso de locución en Radio Bicolor. “Recuerdo que la discotecaria Nancy Manrique no podía creer que yo con un cuerpo tan delgado tenía una voz tan grave. Después pasé a Radio Tacna”, dijo. “Mi contacto con Radio Power fue anecdótico. Una noche grababa un spot publicitario en la discoteca Red Pepper que funcionaba en el local donde ahora está el casino Damasco y llegó Timoteo Huallpa que era técnico de la discoteca y creador técnico de Radio Power. Don Timo me escuchó hablar, subió a la cabina y dijo: esa voz es la que necesito para Radio Power que funcionará en agosto. Ahí comenzó mi historia en la FM”, sostuvo.

Juvenal Locovich fue el nombre que adoptó. Un sábado por la noche, en setiembre de 1983, salió por primera vez al aire con Power Discoteck. “Agarré un tornamesa como si siempre lo hubiera hecho, lancé al aire una canción de Michael Jackson, en ese momento comenzó la magia con la música. A fines del 83 llegó Mery Lukich e hicimos una dupla espectacular y sacamos el programa Super Soul. Aparte de los programas diarios, los fines de semana la radio hacia fiestas juveniles denominadas Los videos bailables Power que eran llenos totales. Junté dinero y me fui a Lima para mejorar mi estilo, con referentes como Randy Calandra, Speddy Gonzáles, Iván Márquez y Reynaldo Aragón Junior”, sostuvo.

El animador de programas radiales de corte juvenil fue reconocido por Correo en los años 90

Varios programas

Cuenta Juvenal que hizo varios programas, como Studio 98, Sapitos en Bermudas en los veranos, Cupido Music, La Super Movida del Sapito y Mr. Heart Breaker, este último fue un programa romántico de inicios de los 90 y llegó a estar en el aire hasta noviembre del año 1993 en que dejó Radio Power.

“El año 1994 estuve por las tardes en Radio Panamericana, también un tiempo en Radio La Estación. En el año 1995 estuve en Global Televisión para un programa informativo y luego ya me dediqué a los espectáculos con las fiestas multitudinarias. En el 2002 se inició un programa magazín en televisión, fue algo nuevo y diferente, estuve de productor y editor con muchos viajes y cercanía a los artistas hasta el año 2016, de ahí en adelante como fui el confidente de estudiante de secundaria de los años 80 y 90 ahora los hago las fiestas de reencuentro de promociones”.

La desaparecida Radio Power hizo conocido a Juvenal Locovich y otros jóvenes en el mundo de la locución por los años 80.

Hasta que la garganta aguante

“Esa es mi vida ahora, hago que la juventud de esa época recuerde sus años de locura y lo más probable es que siga en esto hasta el fin de mis días, pues la música es mi pasión y comunicarme mi oficio. Me considero un hombre muy afortunado, pues he vivido plenamente la radio en sus mejores momentos. Guardo en mí muchas vivencias y que llenan mi vida de felicidad. Gracias a todos los que me escucharon alguna vez, seguiré adelante hasta que la garganta aguante”, finalizó.