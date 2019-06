La juventud debe valorar e identificarse con la música de su tierra

Síguenos en Facebook

Cada 15 de junio desde el 2006, se celebra el Día de la Canción Andina. Y con motivo de esta fecha tan especial, ayer las celebraciones se adelantaron en el distrito de Alto de la Alianza con la realización del Primer Concurso de Canto Andino organizado por la comuna de dicha jurisdicción.

Las actividades iniciaron a las 10 h aproximadamente con un pasacalle que congregó a varias artistas, agrupaciones y autoridades municipales, quienes se concentraron en los alrededores de la plaza José Abelardo Quiñones y se dirigieron al frontis del centro cultural municipal.

Donde se colocó un pequeño escenario y se presentaron a los artistas invitados como Mariela del Perú, Provincianita del Sur, Doris Gutiérrez “La Princesa de tu Corazón”, Carmencita Candia “La Chinita del Corazón”, Waldo Cutipa Ramos “Canario de Los Andes”, entre otros artistas.

Mientras que a las 16 horas se desarrolló un concurso de canto y festival de la música andina que tuvo la participación de las agrupaciones folclóricas: Refugio Inka, Agrupación Morena, Grupo Trioma, Grupo Nueva Expresión, Dulce Voz de Huamanga, Sikuris Aymaras, Grupo Collao’s, entre otros.

Además, se presentaron danzas típicas para el deleite de los pobladores que se dieron cita al evento que buscó revalorar el arte y la música.

En entrevista con Diario Correo, la artista Dora Ramírez de Coila (69), natural de Huancayo más conocida como “Torcacita del Centro”, manifestó que lleva 53 años de su vida dedicados a la música. Nos narró que la habilidad para el canto y su apego por la música es algo que viene de familia ya que su padre y su hijo también se dedican a este arte.

“Yo me empecé con un grupo de huaylas cuando tenía 14 años y desde entonces no he parado de cantar, alegrar y desestresar a mi gente querida con mis canciones”, manifestó.

La Torcacita del Centro manifestó sentirse muy feliz por celebrar el Día de la Música Andina en la ciudad heroica de Tacna. “Es una fecha que se celebra a nivel nacional, un homenaje a la canción andina y hay muchos artistas de este género que son muy bien valorados como mi colega el Canario de los Andes”, expresó.

Dora Ramírez indicó que hay jóvenes que les gusta la música andina, sin embargo, también hay quienes no valoran y no se identifican con el arte de su tierra. “Hay algunos jóvenes que se avergüenzan de nuestro folclor, a todos esos jóvenes me gustaría decirles que deben cultivar la música que es nuestra y la música andina debe estar primero tan igual como lo es la música criolla”, declaró la artista quien luego interpretó sus temas Falsía y Diccionario.