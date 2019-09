Madre demanda apoyo para atender a su hijo con cáncer

Síguenos en Facebook

Juan Alanía Quispe a sus cortos doce años se ve impedido de continuar sus estudios en el sexto grado de primaria del colegio Esperanza Martínez López, distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, debido a un cáncer terminal que lo tiene postrado en una cama en su domicilio en espera de ayuda para tener una mejor calidad de vida y no depender de la morfina que le calma los dolores que sufre.

Alanía es el menor de tres hermanos que son criados por su madre Elsa Quispe Copaticona (40) quien dejó la venta de chicha y paletas para dedicarse a la atención de su hijo.

La mujer cuenta que el año pasado le detectaron el cáncer en el hospital Hipólito Unanue, gracias al Seguro Integral de Salud (SIS) fue derivado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en Lima donde le indicaron que tenía muy avanzado el cáncer que afectó sus huesos.

Con pocas esperanzas de que pueda vivir su hijo, Elsa ahora apela al apoyo de las personas para continuar una atención especializada y costear las medicinas, pañales, una cama ortopédica y otros que requiere para Juan.

“El era un niño estudioso en el colegio, le gustaba los deportes y bailar, pero empezó a quejarse de dolores para caminar, hasta que ya no pudo estar en pie, en el hospital Hipólito Unanue ya no lo quieren atender, solo le dan morfina para el dolor y no se le puede hacer quimioterapia”, expresó.

Elsa es miembro de una iglesia adventista y se aferra a sus creencias para que su hijo pueda recuperarse y le calme los dolores que ahora sufre.

Las personas que desean brindar su apoyo a Elsa Quispe pueden contactarse con ella al número de celular 916969639 o haciendo algún depósito a la cuenta bancaria en Interbank N° 33-3146991777.

También pueden apersonarse a su vivienda en Promuvi La Unión II Etapa, manzana 158, lote 20, donde se encuentra el menor junto a su familia en espera de ayuda para mejorar su calidad de vida.