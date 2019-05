Marco Cortez Lara cumplirá 14 años de su ordenación como obispo

Síguenos en Facebook

Monseñor Marco Antonio Cortez Lara cumplirá el sábado 14 años de ser ordenado obispo y estar al frente de la Diócesis de Tacna y Moquegua, años que le han permitido aprender bastante, según sus palabras.

“Quiero dar gracias a Dios por esos 14 años que me ha permitido estar aquí, formar parte de los tacneños, moqueguanos, ileños, los de Candaraveños y Omate, para mi supone un gran aprendizaje, siento que mi pueblo me ha enseñado muchísimo, más que un maestro he sido un aprendiz, he aprendido una manera de mirar la vida muy profundamente cristiana”, manifestó.

Sobre las actividades por este aniversario, explicó que solo se tendrá la misa a las 17:30 h en la catedral, ya que por ser sábado es complicado que los sacerdotes asistan. El oficio en el que participarán todos ellos se efectuará el miércoles de esta semana. Sobre la posibilidad de ser promovido a otro cargo, dijo que depende del Papa Francisco.