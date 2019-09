"Me gusta contentar con yapa a mis clientes"

Su padre perdió la vida por el ataque de un pishtaco que le robó grasa y su madre falleció al poco tiempo dando a luz a su novena hermana.

A la edad de siete años Hipólito Yucra Quiñones había quedado huérfano y sus familiares decidieron llevarlo desde su natal Zepita en Puno a Tacna, donde su historia trágica hasta entonces dio un giro de 180 grados y ahora dirige su restaurante Selva Alegre situado en la calle Ramón Castilla s/n, a una cuadra de la plaza de Pachía.

¿Quién lo trajo a Tacna? Uno de mis hermanos, me trajo a la edad de siete años y estuve ayudando en el restaurante Bocchio de Pachía, donde trabajé por el espacio de 15 años. Crecí y me crié al lado de la señora María Luisa Bocchio, mamá de don Guido Bocchio. Salí muy preparado para los oficios de mozo y turismo. Aprendí de cocina y a elaborar el pastel de choclo.

¿Después donde trabajó? Uno de los motivos para salir del restaurante es por que en Pachía en los colegios solo había primaria y por eso tuve que venir a Tacna para seguir estudiando, empecé a trabajar en distintos lugares, abrí varios locales para restaurantes. Uno de los últimos locales donde trabajé fue en Sabor Marino, donde recibía de forma frecuente la aprobación y el ánimo de los comensales por mi sazón y estilo de cocina.

¿Cómo es que nace el restaurante Selva Alegre? Eso fue hace 30 años atrás, esa fue mi idea y mi esposa siempre me acompañó, los dos hemos forjado este restaurante que abría de forma esporádica porque en Pachía habían pocos locales de venta de comida y las ventas eran muy pocas y lentas. Entonces trabajamos alquilando locales en la ciudad de Tacna.

¿Cómo conoció a su esposa? La conocí en el colegio de nocturna, nosotros estudiábamos en el programa escolar nocturno López Albujar (IE Champagnat). Mi esposa Ninfa Mamani Ventura es moqueguana y es cocinera, ambos cocinamos, nos distribuimos los trabajos en el restaurante. Nos ayudan dos de nuestros hijos y por la demanda de comensales contratamos a personal extra los domingos.

¿Cuántas mesas tenían cuando empezaron? Iniciamos con unas seis mesitas debajo de dos vilcas gigantes. Empezamos a vender cazuela de gallina, cuy chactado, picante a la tacneña, choclo con queso, chupe de camarones, arroz con pato, ceviches y pastel de choclo. Ahora tenemos como 30 mesas, debajo de las vilcas, eucaliptos, todos los días atendemos desde las 10 h hasta las 17 h. Contamos con juegos para niños y vamos a mejorar nuestras instalaciones.

¿Por qué le puso el nombre Selva Alegre a su restaurante? Tengo recuerdos de Arequipa, del parquecito de Selva Alegre, donde había un bonito bosque y me gustaba descansar, por eso me gustó.

¿Quiénes son los que más concurren a su negocio? Los que más vienen son las personas de Tacna, muy poco los chilenos y también vienen del centro del Perú, pero en poca cantidad. El plato que más les gusta es el picante a la tacneña y el pastel de choclo.

Las cosas que ha tenido que pasar usted ¿no han sido fáciles? Quedarme huérfano de padre y madre, no ha sido fácil, siempre he tenido que superar muchos obstáculos, siempre había problemas. Siempre tuve que trabajar, estuve un tiempo en el mercado de Magollo, habían socios que querían hacerme daño.

¿Algún consejo para la juventud? Yo recordaría a los jóvenes, que la juventud no es eterna, tienen que aprovechar de buscar un oficio o profesión, respetando a su padre y madre, siguiendo los consejos de los mayores para que les vaya bien.

¿Su sueño siempre fue ser cocinero? Me he desempeñado en varios oficios, en la granja, como transportista, taxista, frutero, pero en todo eso me fue mal. Cuando retorné a trabajar como cocinero en El Galeón, descubrí que mi camino era la comida.