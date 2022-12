El congresista por Moquegua y por la bancada Perú Democrático, Jorge Samuel Coayla Juárez, se pronunció sobre los cuestionamientos y el calificativo de “traidor” que recibió por parte de la población tras la vacancia de Pedro Castillo. Señaló que no es un traidor al haber votado en abstención.

“Estaba en semana de representación en Moquegua, participando de la ceremonia y no escuché el mensaje del presidente en donde había cerrado el Congreso. Me llamaron para realizar una votación que no era necesaria (…) por eso me abstuve”, refirió.

Acusa a sus colegas del magisterio

Coayla consideró que quienes traicionaron a Castillo fueron los congresistas que se desempeñan en el magisterio y que votaron a favor de la vacancia, viendo sus propios intereses. Aseveró que su persona no traicionó a nadie. “Siempre la oposición nos ha ganado, porque tiene mayor cantidad de votos, siempre nos van a ganar. Nuestros proyectos no los agendan.” acotó Coayla.

Rechazó las acusaciones del exprefecto regional Edgar Rea de haber hecho su cambio en el cargo y que fue el expresidente quien lo cambio por no hacer trabajo político.

“Hay gente azuzando a la población”

De otro lado, indicó que la salida al conflicto social que vive el país es el adelanto de elecciones, pero al 2024 como lo anunció la presidenta Dina Boluarte, ya que toma tiempo hacer el llamado a nuevas elecciones.

“Todo es un proceso, se tiene que hacer reformas constitucionales, no sale de la noche a la mañana, porque así es la ley. Eso tiene que entender la población. Hay gente que azuzando y mal informando a la población, señalando que nos puede votar (…) pero el cargo es irrenunciable”, indicó.