El fiscal de prevención del delito de Mariscal Nieto en Moquegua, Manuel Armando Bernedo Danz, informó que ante las protestas sociales a consecuencia de la coyuntura política, la Fiscalía inició un proceso preventivo por 30 días para prevenir posibles delitos delictivos.

En las medidas adoptadas, la Policía identificó una lista de más de 20 personas, entre dirigentes, ciudadanos y representantes, que lideraron las manifestaciones anteriores en Moquegua. A ellos el Ministerio Público exhortó no incurrir en acciones de violencia, perturbación u otras faltas que traigan consecuencias penales e invocó a promover una protesta o reclamos planteados de manera pacífica.

Alegan persecución

Esta situación fue criticada por los dirigentes y algunos pobladores que consideraron acciones de persecución, provocación e intimidación por parte del gobierno.

Al respecto Bernedo Danz señaló que son advertencias y no amenazas. Además que la exhortación no es una investigación de carácter penal. “Estamos tomando medidas preventivas y no es una persecución. Cada quien responderá por los actos que cometan, como el agredir a policías, medios de transporte o inducir a la prohibición de faenas de trabajo”, expresó el fiscal de prevención.

Vigilarán labor policial

En la labor preventiva también exhortó a los miembros de la Policía a guardar las medidas de proporción al momento de la intervención y cuando ésta sea necesaria.

Deberán cumplir las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza y la contemplación de otros aspectos como el respeto de los derechos.