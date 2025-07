La Municipalidad Provincial de Tacna, en un operativo multisectorial, incautó esta madrugada alimentos y enseres de vendedoras de desayuno que trabajan en la zona conocida como “La Paradita” a pocos metros del óvalo Tarapacá de la ciudad de Tacna.

Se llevaron hasta mochila con dinero

Los agentes fiscalizadores de la MUNI Tacna decomisaron baldes con quinua, avena y soya, así como panes con queso, saltado, palta y huevo. También se llevaron balones de gas, cocinas y una mochila donde guardaban su dinero, según manifestaron las agraviadas.

La vendedora identificada como Aissa Chambilla Chacapachi indicó que el operativo se efectuó a las 4:30 h y sin previo aviso descendieron de las unidades móviles los agentes del municipio cargando todos los productos que había trasladado para vender.

En 10 minutos cargaron todo

“En 10 minutos se han cargado todo, ‘ya les he avisado, ya les he avisado, eso nomás dijeron, yo me quedo acá solo hasta las 9 de la mañana todos los días, de repente a otras mujeres habrá notificado a mí no yo no sabía nada”, aseguró la humilde comerciante quién proviene de la Asociación de Vivienda Silpay de Gregorio Albarracín.

Por su parte la comerciante Jessica Quispe Vilca subrayó que la acción del municipio provincial que dirige el alcalde Crnl PNP (r) Pascual Milton Güisa Bravo atenta contra su derecho al trabajo y el sustento de su familia.

Rechazo de población a operativo

“Yo soy madre soltera, tengo dos hijos que mantener, un hermano con TBC y una persona discapacitada en casa, ¿qué quieren que haga, que vaya a delinquir, que lleve droga? somos humildes trabajadoras”, se defendió la pobladora.

El operativo causó el rechazo de otras personas que desde temprano se instalan en el óvalo Tarapacá para buscar algún cachuelo en alguna de las chacras de La Yarada Los Palos, por considerarlo un exceso contra humildes vendedoras de comida.