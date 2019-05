Municipio asegura que envía al depósito buses antiguos pese a pedido

Síguenos en Facebook

El gerente de Transportes y Seguridad Ciudadana de la MPT, Edilberto Jarro Sacari, aseguró que la comuna provincial realiza los operativos inopinados para enviar al depósito aquellas unidades antiguas que debieron circular solo hasta el 31 de diciembre del 2018 y que en la actualidad no pueden prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros.

Sin embargo, el funcionario dijo no saber cuántas unidades antiguas fueron intervenidas ya que argumentó que ayer por la mañana se encontraba fuera de su oficina, por lo que no tenía el promedio de vehículos que están en el depósito. Aseveró que pese a que los transportistas solicitaron una ampliación, ese trámite no es impedimento para que la MPT cumpla sus funciones.

Sobre el informe por la ampliación para el MTC, contestó que aún está en Asesoría Legal para enviarlo a Lima.