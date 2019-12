“No deben amenazar con denuncias por ferias navideñas”

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro, sostuvo que bajo amenazas el Ministerio Público, la Prefectura o Defensoría del Pueblo no pueden obligarlo a no autorizar una feria navideña en la vía pública, pero sí les pide que se unan para fomentar la seguridad y evitar el desorden.

La autoridad edil se sorprendió que la Fiscalía haga una exhortación para que no autorice el uso de las vías públicas en las fiestas de navidad al sostener que se permitió en años anteriores y, en su entender, no había objeciones.

Sobre la recomendación, sostuvo que no permitirá el comercio ambulatorio en la avenida Pinto y solo se facilitaría que se instalen comerciantes en el carril de la avenida Industrial como años anteriores.

PROBLEMA. Al ser consultado Medina sobre los pedidos de algunas autoridades para que se convoque al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) a fin de tratar el tema y las autorizaciones de vías públicas para la instalación de ferias navideñas, dijo que lo evaluará.

Como se recuerda la Fiscalía exhortó a los municipios de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Gregorio Albarracín y a la MPT que no autoricen el uso de las vías para ferias navideñas por considerarse un riesgo para la población y que genera congestionamiento vehicular.

Versiones. En los municipios de Alto de la Alianza y Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa sesionarán para ver si dejan sin efecto la ordenanza que autoriza el uso de vías para ferias navideñas. Mientras que el alcalde Helmer Fernández Chaparro de Ciudad Nueva considera que no se afecta a la población con dichas ferias.