"No se ingresa a la función pública para acomodar a tus amigos o compadres"

“Cuando uno se busca un cargo público se supone que tiene vocación de servicio, no debe priorizar sus intereses personales o la de sus amigos o compadres, para eso no se ingresa a la función pública”, enfatizó el ex primer regidor provincial de Tacna, Neleo Vilca Huanca.

Esto lo comentó tras las informaciones de que padrinos de boda del primer regidor Wilfredo Flores habrían sido contratados en el municipio.

“Si alguno piensa que se ingresa para hacerse millonario está muy equivocado, creo que están muy a tiempo para dar un paso al costado porque se van a buscar un problema, la historia los juzgará”, advirtió.

Resaltó que en sus cuatro años como regidor y hasta ahora nunca tuvo una denuncia por corrupción. Solo afronta todavía una denuncia por presunta usurpación de funciones, del exalcalde Fidel Carita Monroy, justamente por fiscalizar su gestión.

“En los cuatro años tiene que hacer lo mejor posible, por algo se les paga y pone asesores, que no estén dedicados a tonteras como acomodar a compadres o padrinos”, recalcó.