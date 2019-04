​Ofrecen amnistía a 1,800 abogados que se encuentran inhabilitados

Síguenos en Facebook

El Colegio de Abogados de Tacna lanzó una amnistía de 30 días para que sus agremiados se pongan al día en el pago de su colegiatura, ya que cumplido ese plazo se publicará la lista de 1,800 inhabilitados.

Su decano Jorge Luis Sosa Quispe explicó que el objetivo es reunir recursos para construir este año el tercer piso de su sede ubicada en la calle Alfonso Ugarte.

La obra se encuentra valorizada en 286 mil soles de acuerdo al expediente técnico y se espera ejecutarla mediante administración directa porque es menos costoso.

La amnistía permite a los abogados pagar sus cuotas y ser exonerados de las multas por no asistir a las asambleas, más no aquellas por no acudir a sufragar.