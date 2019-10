“Omar Jiménez entrégate a la justicia y demuestra tu inocencia ante la ley”

Síguenos en Facebook

El exgobernador encargado de Tacna, Guzmán Fernández, hizo un llamado al otrora gobernador Omar Jiménez Flores a entregarse a la justicia y no complicar más si situación legal frente a la justicia. Dichas declaraciones las brindó al consultarle sobre el pedido de prisión preventiva de 18 meses que pesa desde el 4 de octubre contra la exautoridad por recibir presuntamente un soborno a cambio de terrenos de la asociación Paloma de la Paz.

”Por su bien y lo que hace es que se complique su situación de alguna u otra manera le hace un favor al juez en su contra porque cuando apele tendrá en contra que no se puso a derecho”, apuntó.

Relató que si Jiménez es inocente de los cargos que se le imputan pueda demostrarlo ante la ley poniéndose a derecho y lo haga también pensando en las personas que lo siguen.

”La última vez que me comunique con el doctor Jiménez fue cuando estuve como gobernador encargado y después de ello no he tenido tiempo de visitarlo, pero he estado atento al desarrollo de sus audiencias a través de los medios de comunicación”, refirió.