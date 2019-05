Once funcionarios de MPT no cumplen perfil para los cargos

Síguenos en Facebook

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) advirtió que 11 funcionarios designados en cargos de confianza por el alcalde Julio Medina Castro no cumplen los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones, así como lo dispuesto por la Ordenanza N° 0037-16.

El periodo de evaluación fue del 22 al 26 de abril del 2019. En el informe de visita de control N° 009-2019-OCI/MPT-SVC, de fecha 3 de mayo de 2019, se advierte también que 12 funcionarios tiene sus legajos desactualizados.

Entre los funcionarios observados están el procurador público Hugo Aduviri Soto en su legajo no acredita colegiatura válida hasta el 31 de marzo de 2019, tampoco experiencia en asuntos legales, no tiene diplomado en delitos contra la administración pública, y no acredita conocimientos básicos en Windows XP, MS Word y MS Excel.

OBSERVADOS

El gerente de Administración, Roger Choque Salcedo, a la fecha de su designación no acredita la experiencia mínima de dos años en el cargo, asimismo su declaración de antecedentes penales y judiciales carece de fecha de suscripción.

El gerente de Gestión Ambiental, Rubén Solís Palacios, en su legajo no acredita capacitación especializada en gestión municipal y política pública, experiencia mínima de tres años afines al cargo o similar, experiencia en gestión municipal y amplia experiencia en la conducción de programas sectoriales.

La gerente de Terminales Terrestres (a la fecha de la visita), Norah Mamani Condori, no cuenta con la experiencia requerida para el puesto, no acredita tener conocimientos en computación e informática.

El subgerente de Contabilidad, Cristian Catacora Poma, no se encuentra habilitado en su orden profesional.

ANTECEDENTES

El subgerente de Logística, Juan Callahuanca Palacios, no acredita suficiente experiencia en abastecimiento, no sustenta experiencia en manejo del sistema de logística ni en computación e informática, tampoco adjunta antecedentes penales y policiales.

La subgerente de TIC, Silvia Choquehuanca Torres, no adjunta sustento de su experiencia como jefa de la Oficina de Tecnología de la Información en JCH Comercial S.A.

Continúan en la lista de observados los subgerentes Luis Avalos Bravo (Bienes Patrimoniales), Yuri Ticona Tellez (Política Fiscal y Recaudación), Fredy Huere Curi (Desarrollo Económico y Turismo), y Luis Durand Condori (Juventud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación).