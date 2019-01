Once playas son catalogadas como no saludables en Tacna

emamani

De acuerdo al último reporte del índice de calidad sanitaria de playas del litoral, la Dirección Regional de Salud Tacna calificó como saludables a ocho playas y a 11 como no saludables, informó la directora ejecutiva (e) de Salud Ambiental, Silvia Sakuray Montalvo. Agregó que en esta esta semana calificaron como saludables las playas Los Palos, la Lobita, las Viejas, Baradero, la Lisera, Playita Brava, Planchón, Vila Vila, mientras que calificaron como no saludable Llostay, las Conchitas, los Hornos, Tomollo Beach, las Gaviotas, Punta Colorada, Tres Cruces, Canepa, Pozo Redondo, la Lancha y Puerto Grau. Refirió que en la calificación microbiológica todas se encuentran aptas, en la calidad de limpieza, que comprende la limpieza de playas y recipientes para residuos sólidos y en la instalación de servicios higiénicos la mayoría de las playas que calificaron como no saludables incumplen con estos parámetros.