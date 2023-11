En la provincia de Lampa (Puno) hay dolor por la muerte de uno de sus hijos en Tacna y reclaman justicia. Florencio Añazco Vilca es padre del sargento segundo EP Carlos Marx Añazco Ramos (19) que murió el viernes 3 al recibir un balazo en la cabeza y desde su tierra natal dijo por vía celular que hoy (miércoles 8) viajará a Tacna con familiares y una comitiva de sus coterráneos para saber quién y por qué mataron a su hijo.

Despiden a soldado

El progenitor indicó que el lunes por la tarde con mucha tristeza y con el acompañamiento de decenas de personas dio cristiana sepultura al mayor de sus dos hijos, quien prestaba servicio militar voluntario en el cuartel Tarapacá de Tacna y tenía muchos proyectos a futuro, como postular a una escuela de la PNP y/o de la Marina porque le gustaba la vida castrense.

Visitó a familia

Florencio Añazco sostuvo que vio a su joven hijo el 31 de octubre y 1 de noviembre. “Esos días mi Carlos viajó a Puno por el Día de Todos los Santos, no tenía problemas con la familia y conversamos, dijo que quería ser policía o marino, yo le dije que le iba a apoyar y se fue tranquilo a Tacna. Después, el viernes (3 de noviembre) por la noche me llamó un tal alférez EP Ayquipa indicando que mi hijo estaba muerto, al comienzo no creí y pensé era un bromista o extorsionador, después viajé y lo encontré en la morgue, pero no me explicaron bien lo que pasó”, señaló.

En investigación

Como es de conocimiento, Carlos Añazco Ramos recibió un balazo en la cabeza por fusil automático ligero (Fal) en el fortín militar de la avenida Collpa y dejó de existir en el hospital Hipólito Unanue.

Sobre el hecho, la Tercera Brigada de Caballería de Tacna mediante un comunicado indicó que la Inspectoría de esa institución castrense estaba investigando el caso del sargento segundo EP Carlos Marx Añazco Ramos, también daban todas las facilidades a la Fiscalía y PNP para que lo hagan su investigación en el ámbito penal.

Familia destrozada

El padre Florencio dijo que su familia está destrozada. Carlos Marx debía cumplir 20 años de edad el 11 de enero próximo y ahora ha dejado solo a su hermanito que tiene 12 años a quién quería mucho.

Policías del Depincri y fiscal Patricia De la Cruz acudieron dos veces al cuartel Tarapacá para inspecciones

Diligencias en cuartel

En la noche del sábado 3 y antes del mediodía del lunes 6, policías de Homicidios del Depincri, un perito balístico y la fiscal Patricia De la Cruz Romero realizaron diligencias en el cuartel Tarapacá para esclarecer la muerte del soldado Carlos Añazco en el horario de su servicio.

Absorción atómica

Ayer se conoció que ocho soldados, que ese sábado fatal estaban en el cuartel y cerca del almacén donde Añazco fue hallado herido de grave, fueron sometidos a la prueba de absorción atómica para saber si alguno utilizó un arma de fuego; también se incautó un Fal, municiones y ropa, se tomó declaraciones e hizo entrevistas a personas que estuvieron en el cuartel, entre otras diligencias.