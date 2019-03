Pedidos para el retiro de buses antiguos y para la ampliación son verbales

Síguenos en Facebook

La regidora provincial de Tacna y presidente de la Comisión de Transportes María Nina Poma aclaró que a su grupo solo llegaron pedidos verbales de dos tipos: el retiro de los buses antiguos del servicio público y la ampliación del plazo para seguir circulando.

Comentó que aún no tomaron la decisión porque evalúan el tema a través de reuniones con los involucrados y el área técnica. “Hemos revisado la normativa nacional, también de otras provincias y los plazos de circulación no son los mismos que en Tacna, no sabemos porqué la anterior gestión dio esas fechas sin estar acorde con otras ciudades”, declaró.

Nina evitó dar una opinión personal sobre el retiro ya que sostiene que argumenta que tendrá que hacerlo la comisión previa consulta técnica. “Yo no dije sí o no, aún estoy en análisis”, enfatizó la autoridad.