Penalidades al consorcio del hospital son de la gestión anterior

Las penalidades acumuladas, valorizadas en 10’785,850 millones, por el Consorcio Salud Tacna tras el incumplimiento en los plazos de ejecución, en las normas de construcción, vulneración de los derechos de obreros, entre otros, provienen de la anterior gestión del GRT, precisó el gobernador regional Juan Tonconi Quispe.

Pese a ello, la autoridad reconoció que estas penalidades todavía no se cobraron pero que entrarán en revisión, asegurando que sí serán cobradas cumpliendo con la normatividad.

Sobre la adenda solicitada por la constructora, explicó que aún no se aprobó porque esta no la formalizó con documentos pero aclaró que pide un periodo para el plan de equipamiento que no está en el contrato.