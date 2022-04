“En primer lugar creo que por la coyuntura política que se está viviendo, en que el gobierno se siente presionado, es un tema populista”, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna Corinne Flores Lemaire sobre el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de 930 a 1,025 soles a partir del 1 de mayo, según se publicó ayer en El Peruano.

Explicó que dejaría más en el desamparo al 75% de la Población Económicamente Activa (PEA) que trabaja en la informalidad y que no verá reflejado este incremento en sus ingresos y por el contrario seguirán más agobiados con el alza de alimentos, combustibles y otros artículos.

Optarían por tener menos personal

“Estos 95 soles no hacen mucho para poder mejorar la canasta familiar, más bien por el contrario a partir del 1 de mayo habría mayor informalidad porque la mayor parte de los microempresarios o emprendedores van a optar por tener menor personal o decir ‘mejor te tengo en la informalidad y te sigo pagando menos’”, detalló la representante del empresariado local.

Indicó que en el Perú la RMV representa el 70% del salario promedio de países de Sudamérica como Chile y Colombia, por tanto no es bajo ni menos que otros donde solo llega al 40%.

“Creo que con esta medida vamos a caer en índices bajos de desempleo, eso sí me preocupa, me preocupa bastante, los 95 soles no es algo oneroso para una empresa, es una medida rápida, pero sin pensar y sin que haya habido una mesa de negociación “, sentenció Flores Lemaire.