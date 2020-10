Pobladores acudieron de forma masiva a las “cachinas”

Gran cantidad de comercio ambulatorio y un limitado número de buses de transporte en la ciudad de Tacna fueron las características este primer domingo sin inmovilización en la ciudad, luego de dos meses y medio donde estaba prohibido salir de las viviendas ante el riesgo de contraer la COVID-19.

En las primeras horas de la mañana, una ligera llovizna y la nubosidad desanimaron a gran parte de las personas de salir a transitar por las calles y avenidas.

Los comerciantes de ropa y calzado de segundo uso salieron a vender en los lugares habituales de cada domingo, como son la avenida Canadá en Alto de la Alianza y en los alrededores del mercado Santa Rosa en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

En la primera jurisdicción se apreció que, pese a que algunos ambulantes no salieron a trabajar, hubo una gran cantidad de personas que acudieron a comprar artículos de segundo uso. Afortunadamente se instalaron puntos de control donde se tomaba la temperatura y se desinfectaba las manos.

Un panorama contrario se vio en la zona comercial de Tacna. La atención en las galerías de los centros comerciales Coronel Mendoza, Polvos Rosados y Francisco Bolognesi, fue parcial.

Otros optaron por no atender al público como ocurrió en las galerías El Morro y El Pacífico, ya el presidente de la AJU Zotac, Isaac Chili, había advertido que algunos feriantes no saldrían al no poder transitar con sus vehículos particulares al estar prohibido.

Ambulantes estaban instalados en algunos tramos de la avenida Coronel Mendoza que eran controlados por personal de la Policía Municipal de la MPT. El transporte urbano fue limitado con pocas unidades recorriendo las calles y hubo mototaxis en los distritos.