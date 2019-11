Pobladores pelean en sesión de concejo de Alto de la Alianza

Síguenos en Facebook

Un grupo de vecinos acudió al centro cultural de Alto de la Alianza donde se desarrollaba ayer a partir de las 15 h una sesión de concejo ordinaria, para incriminar al regidor Juan de Dios Álvarez Pari tras conocerse una denuncia en su contra por tocamientos indebidos en agravio de una menor. Sin embargo, se enfrentaron con golpes de puños y patadas con otra facción de pobladores que defendían la inocencia del concejal.

El enfrentamiento se produjo en la plataforma que se encuentra antes de las puertas de ingreso del Centro Cultural. Los pobladores que se agarraron a golpes fueron separados por agentes de seguridad ciudadana del distrito.

Tras el inicio de la sesión municipal varios pobladores con cartel en mano expresaron su rechazo al consejero Álvarez Pari cuestionando su conducta y presunta mala imagen que brinda al concejo.

Al momento de la realización de los pedidos en el pleno del concejo, la regidora Jhomira Jiménez Jalire pidió a sus colegas emitan un pronunciamiento sobre la denuncia de actos contra el pudor que afronta el concejal Juan de Dios Álvarez Pari, sin tener respaldo ya que se abstuvieron.

DEFENSA. Al término de la sesión de concejo el regidor Álvarez fue abordado por la prensa para que brinde sus descargos por la denuncia que le interpusieron a lo que indicó que la madre de la menor intentó retirar la denuncia, pero le fue impedido por la Policía. Luego indicó que la acusación en su contra tiene un trasfondo político para perjudicarlo y por recomendación de su abogado no podía dar más declaraciones por que es un caso que se está investigando. Acotó que todavía no ha sido citado por las autoridades sobre dicha denuncia.

Por su parte el regidor Oscar Ninaja López manifestó que los manifestantes que acudieron a la sesión tienen vinculación con el ejecutivo y que en anteriores oportunidades han participado de actos similares en contra de otros concejales.

”El pedido de la regidora Jiménez no tuvo pies ni cabeza, está adelantando opinión y está juzgando a una persona, por eso es que nadie la ha respaldado”, sostuvo.