Rescatistas de la Región Policial de Tacna esta mañana iniciaron operativos de búsqueda de personas extraviadas en la extensa pampa en la frontera Perú-Chile, luego que un ciudadano venezolanos mediante su celular pudo indicar que era parte de una delegación que se extravió cuando caminaba hacia el país del sur por pasos no habilitados, en Tacna.

“Se me apaga el teléfono, me queda menos de 1%... manda a buscarnos y nos traigan agua, no queremos morir...” es el mensaje de voz que el extranjero envió a un connacional en Chile, luego este alertó a las autoridades y medios de comunicación por ayuda.

A las 9 h de hoy un oficial PNP aseguró que el comando policial de Tacna ya había dispuesto la movilización de una cuadrilla de policías rescatistas para rastrear el desierto y quebradas que están al noreste del complejo fronterizo Santa Rosa, entre los hitos 12, 13, 14 y otros que colindan con la jurisdicción de los distritos Calana y Pachía.

Según la emisora Radio Uno, Deyanira Pinto, quién dijo ser venezolana, les mandó un mensaje por Whatsaap para que busquen a sus hijos de 25 y 15 años de edad que estaban extraviados y deshidratados, ya que eran parte de una delegación de adultos y menores que había salido de Tacna la tarde del 28 de julio.

Mientras la misma persona u otra se habría comunicado por Radio Tacna, indicando que serían 46 las personas de una delegación que pretendía ingresar a Chile por pasos no habilitados, de ellos cinco se separaron y uno envió el mensaje indicando que estaban extraviados.

Diecisiete personas fueron halladas en el hito 12, cuando iban a dirigirse a Chile de forma ilegal

De otro lado, a las 2 horas de hoy, 17 personas con edades de 20 a 44 años fueron intervenidos en las inmediaciones del Hito Nº 12 de la frontera Perú-Chile, cuando se dirigían al vecino país por pasos no habilitados.

Según efectivos del Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) Santa Rosa, esos ciudadanos intervenidos eran dos peruanos, siete colombianos y ocho venezolanos, a quienes se les efectuó un registro corporal y de equipaje para descartar si portaban objetos ilícitos, luego fueron trasladados al PVF Santa Rosa para ser identificados plenamente.

Esas personas (14 varones y tres mujeres) indicaron que provenían de la ciudad de Tacna; los policías les recalcaron que la frontera de Perú y Chile estaba cerrada por la pandemia de la COVID-19 y debían retornar a Tacna por sus propios medios.