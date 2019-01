Policías auxilian a dos hombres que fueron pepeados en Viñani

Síguenos en Facebook

En estado inconsciente fueron ingresados a la unidad de emergencia del hospital Hipólito Unanue dos hombres que al parecer fueron pepeados. Agentes de la comisaría de Gregorio Albarracín auxiliaron a las 5:30 horas a los varones.

Fueron los pobladores del sector Promuvi La Unión San Borja en el sector de Viñani, quienes dieron aviso a la Policía sobre el hallazgo de los dos hombres que fueron arrojados de una moto taxi, cuya unidad se dio a la fuga.

Un patrullero de la Policía logró intervenir a una adolescente de 16 años de edad y a un hombre de nombre Félix Luque Montañez (34), quienes fueron conducidos a la comisaría de la jurisdicción para esclarecer si son o no responsable de dormir a los dos varones.

Uno de los afectados tenía entre sus prendas su DNI identificándolo como Héctor Quispe Ccama (20), quien es soldado del Ejército. Su acompañante no pudo ser identificado debido a que no portaba algún documento y hasta el cierre de la presente edición no despertaba del profundo sueño. Ambos se quedaron en la unidad de observación del hospital regional.