Procurador del GRT asegura que cobro de S/ 5,300 es por derecho de luto y sepelio

El procurador del Gobierno Regional de Tacna (GRT), Williams Vizcarra Gutiérrez, señaló que nunca se apropió de ningún dinero del Estado y que la sentencia del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Tacna que dispone la devolución del monto de S/ 5,300 que cobró del Subcafae de la UGEL Tacna, por subsidio de luto y gastos de sepelio, era un derecho que les correspondía como trabajador del sector público.

“Mi padre falleció en octubre del 2014, y como trabajador de la UGEL Tacna solicité el pago del subsidio por luto y gastos de sepelio, pero la citada entidad me contestó que no tenía presupuesto y la salida era que el pago se realice a través del Subcafae de la UGEL Tacna. El directorio del Subcafae aprobó mi solicitud y se realizó el pago, aquí no hay ningún acto irregular", comentó.

Refirió que las normas permiten que con recursos del Cafae y Subcafae se puedan hacer estos pagos, como los subsidios a los docentes y administrativos. El funcionario citó la Resolución Ministerial N° 169-98-ED, el D.S. 006-75-PM-INAP, varios informes del Servir, entre otros.

Manifestó que cumplía con todos los requisitos para el cobro del subsidio, por eso el directorio del Subcafae -amparado en las normas- aprobó el pago. Con esta decisión el Estado se ahorró ese monto, dijo.

Indicó que la gestión que ingresó luego a la UGEL y al Subcafae dispuso una auditoría y el informe de la empresa auditoria sería nulo porque no cumplió con notificar al investigado para que haga sus descargos.

En base a ese documento, que dijo es nulo, el Subcafae me denunció, y también a los miembros del directorio, por disponer el pago del subsidio. En el campo penal la denuncia fue archivada porque el presupuesto del Subcafae es privado, y no puede haber apropiación de dineros del Estado. Sin embargo también se demandó en la vía civil. "El Juzgado de Paz Letrado me notificó para la audiencia el 16 de enero de 2009, y pese al error en el año se realizó la audiencia con el abogado del Subcafae y en ese mismo acto el juez dictó la sentencia.

Comentó que presentó un recurso de apelación, por ello los efectos de la sentencia que dispone la devolución de los S/ 5,300 más los intereses quedaron sin efecto, y confía que el Juzgado Especializado en lo Civil revoque la sentencia de primera instancia.