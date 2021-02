El presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur) de Tacna Wilfredo Espinoza Chávez manifestó que el acuerdo de las autoridades locales de limitar hasta las 20 h el servicio de reparto de alimento a domicilios, genera un daño económico a la ciudad y además va en contra de un decreto supremo.

El representante advirtió que emitieron un pronunciamiento y enviaron documentos al GRT y Ministerio de Producción porque estas entidades acatan la disposición nacional de que el servicio de delivery se desarrolle durante las 24 h.

EXIGE QUE RESUELVAN EL PROBLEMA

“Estamos bastante incómodos, la MPT no puede irse en contra de una norma nacional, yo no sé por qué siguen insistiendo la Policía, el Ejército y el prefecto (José Salas), quien representa al gobierno central en Tacna y se supone debe acatar lo que dice el decreto”, pronunció.

Refirió que esperan que las dos entidades, a las que enviaron los documentos, resuelvan este problema remitiendo la queja al Ministerio de Agricultura, encargada de Tacna en esta pandemia. Advirtió que procederán con una demanda contra las autoridades locales porque sostiene que están yendo en contra de los derechos empresariales, para ello dijo que recurrirán a Indecopi.

AFECTA HORAS PUNTA DEL SERVICIO

Los restaurantes que no tienen aire libre no pueden trabajar, y los que tienen se les reduce el horario, de qué van a sobrevivir”, reclamó detallando que en la hora del almuerzo solo se reparte menú pero la hora punta del delivery es a partir de las 18 h, es decir, que solo les quedan dos horas.

“No pedimos las 24 horas, solo trabajar hasta las 23 h. No me parece justo lo que hacen, dañan el servicio, al empresariado, no podemos parar la poca economía, este pequeño movimiento es el que recircula entre nosotros”.