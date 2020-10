Protestan en el consulado chileno exigiendo traslado humanitario

La extranjera Carolina Cepeda Dueñas explicó que en los anteriores viajes propiciados por su gobierno solo se consideró a residentes de Arica, más no a quienes viven en otras regiones como Santiago, Iquique o Antofagasta.

“Nos dijeron que no podíamos viajar porque en Iquique no había capacidad de residencia sanitaria, hemos vuelto a preguntar otras veces, pero no nos dan fecha, culpan al Perú”, reclamó.

Cepeda se quejó de que la falta de residencia sanitaria en Iquique se debió a que se albergó a muchos venezolanos, algunos incluso ilegales, dejando de lado a los ciudadanos chilenos.

Por su parte el ciudadano Rodrigo Yáñez explicó que decenas de connacionales varados en Tacna, entre los cuales hay varios adultos mayores y niños, se están quedando en hoteles o en casa de amigos.

“Cuando en marzo nos hicieron llenar una ficha yo coloqué honestamente que vivía en Santiago, quizás debí mentir que vivía en Arica y ya hubiera cruzado la frontera”, refirió.

El chileno acotó que ya no tienen dinero para seguir gastando en alojamiento o en casa de amistades, ya que estos se están cansando dado el tiempo transcurrido.