“Recibí el encargo de Víctor Raúl de vigilar a Alan García”

Uno de los militantes apristas más golpeados por el fallecimiento de Alan García Pérez es el dirigente Santiago Terrazas Solórzano, quien en la vigilia recordó que conoció al líder aprista cuando fue inscrito en la Escuela de Líderes del Partido.

“Yo era alcalde de Puerto Maldonado y siempre iba a conversar con el jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, en eso llega Alan García tras estudiar en Francia y el jefe me dice ‘Santiago vas a controlar que Alan asista a la Escuela de Líderes porque ahora va a aprender a ser político’ y desde esa vez tuvimos una amistad muy profunda”, rememoró.

HERMANO

Pese a que en 1985 alcanzó la presidencia de la república, García Pérez nunca olvidó a Terrazas y siempre que lo veía en alguna actividad oficial, pese a su recargada agenda, enviaba a su equipo de seguridad para que le digan que se acerque, aunque no podían hablar mucho tiempo por la cola de personas que también esperaban para conversar con el mandatario.

Contó que también tenían una consigna, debido al respeto y cariño, de llamarse “Hermano Santiago” y “Hermano Alan”. Cuando García fue presidente Terrazas para guardar las formas le dijo “Compañero presidente”, pero García le dijo “Oe déjate de tonteras, dime Hermano Alan”.

Una de las anécdotas que más recuerda es la que se originó debido a que Juan Condori Salas siempre le bromeaba diciéndole “Compañero Terrazas, te habla el compañero Alan García”.

“Bueno yo ya conocía sus bromas, un día en la última campaña me llaman y me dicen ‘compañero Santiago te habla Alan García’. ‘Déjate de cojudeces qué es lo que quieres’, le respondí pensando que era Juan Condori. ‘Hermano Santiago’, me dijo y entendí que era Alan y tuve que disculparme”, relató el dirigente.

“Son tantas campañas que hemos vivido en el partido, siento un profundo dolor, soy un hombre anciano y enfermo, hoy lloré profundamente porque no solo se fue un compañero, sino un amigo y un hermano”, concluyó.