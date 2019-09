Regidor Wilfredo Flores sería expulsado de las filas del Frente Unitario Popular

Síguenos en Facebook

El secretario de Formación Política del Movimiento Regional Frente Unitario Popular, Hernán Chambilla, manifestó que de comprobarse la responsabilidad del primer regidor provincial Wilfredo Flores en el cobro de coimas a cambio de terrenos, será desaforado de la agrupación.

“Nosotros rechazamos el accionar del regidor (Wilfredo Flores), no sabemos aún si es responsable o no, cuando postulamos a la municipalidad provincial con nuestro movimiento, nuestro objetivo siempre fue el de luchar contra la corrupción y no podemos permitir que este mal social continúe en esta gestión”, subrayó.

El dirigente relató que a raíz de esta grave denuncia pública realizada por un dirigente del Promuvi Señor de los Milagros, el movimiento regional al que representa se ha perjudicado en la imagen que tiene ante la colectividad.

perjuicio. “Definitivamente que estos escándalos nos han hecho daño, no queremos que nuestro movimiento se vea salpicado por denuncias de corrupción”, relató. Hernán Chambilla quien fue dos veces regidor de minoría en Pocollay, hizo un llamado al líder del Frente Unitario Popular y alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro, para que convoque a una asamblea de emergencia de su movimiento a fin de evaluar la posibilidad de retirar de sus filas políticas al regidor Wilfredo Flores en caso se demuestre su responsabilidad por tráfico de terrenos.

“Si bien es cierto se tiene que esperar los resultados que vaya a brindar la Fiscalía, la población también ve las medidas que como movimiento regional daremos ante este escándalo”, apuntó.

Al ser consultado sobre los descargos que hizo ayer Wilfredo Flores; Chambilla indicó que lo vertido por el concejal de que no conoce al personal que labora en la MPT es poco creíble.