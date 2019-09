Regidores solo cumplen una función fiscalizadora y normativa en la comuna

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro, en entrevista telefónica con Diario Correo, señaló que enterado de la denuncia de presuntos actos de corrupción donde estarían implicados un funcionario y el primer regidor Wilfredo Flores ha dispuesto una investigación rápida para determinar el grado de responsabilidad.

“Yo me he reunido con los directivos de la tercera etapa (Promuvi Señor de los Milagros), primero con una facción y luego con los del otro grupo. Han denunciado abusos, por eso he dispuesto el cambio del subgerente de Acondicionamiento Territorial y Licencias de la MPT. Ahora en ese cargo está Nora Mamani, Pedro Alfaro pasó a la subgerencia de Desarrollo Turístico.

Medina no supo explicar porque mantiene en la gestión a un cuestionado funcionario. Sobre la presunta participación del regidor Wilfredo Flores, inicialmente respondió que los únicos que puede hacer la parte administrativa son los gerentes y subgerentes, el regidor solo cumple la función fiscalizadora y normativa. Ante la insistencia y recordarle el caso de los regidores de la gestión anterior, acusados de presuntos cobros, dijo que iba a disponer una investigación rápida. “Los otros dirigentes acusan a Agustín Calderón de hacer cobros”, dijo.