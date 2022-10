El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó una resolución al alcalde electo del distrito La Yarada Los Palos Samuel Cueva Huisa levantando sus restricciones ya que había sido declarado como fallecido desde el pasado 10 de setiembre.

Cueva contó que hace dos semanas acudió a una empresa de telefonía para reactivar su número celular, sin embargo se dio con la sorpresa de que en la base de datos figuraba como si hubiera muerto.

Derechos restringidos para efectuar trámites

“Solo me han pedido disculpas (el Reniec), esto me ha perjudicado, no podía realizar trámites, tampoco hubiera podido cumplir las gestiones como autoridad ya que aparezco como fallecido en diferentes bases de datos”, lamentó.

No sabe quien pudo alterar el sistema del Reniec, pero cree que se trató de un sabotaje para perjudicarlo durante la campaña. Afortunadamente no tuvo problemas para votar el pasado 2 de octubre ya que figuraba en el padrón electoral.

Dijo que ahora se abocará a la transferencia del municipio prometiendo que el 80% de trabajadores serán de distrito y solo un 20% de otros sectores. Lo primero que buscará resolver, señala, será el problema del no acceso al agua potable, la carencia de vías y la informalidad de predios.