​Rinden homenaje a madres de la institución educativa Hermanos Barreto

Padres, estudiantes y docentes de la institución educativa Hermanos Barreto se concentraron para rendir un homenaje a las madres al celebrarse su día este domingo 12 de mayo.

Con divertidos números artísticos se rindió un momento de entretenimiento y emoción a las progenitoras de los 600 alumnos del plantel ubicado en la calle Alto de Lima.

Su director Luis Sayra Sayra resaltó que la función de las madres es sumamente importante porque son las primeras maestras de los niños y reciben de ella un amor inconmensurable y sus enseñanzas son para toda la vida.

"Este domingo no se olviden de reconocer a las madres los que las tienen y los que no, también; puesto que ellas están presentes en la vida de cada uno, no vale recordarlas una vez al año sino cada vez que uno pueda, hay que glorificar su mensaje porque es la persona más cercana al don divino”, expresó el docente.