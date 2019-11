Sacan a Sosa Arpasi de la presidencia de Apertac por el juicio

Síguenos en Facebook

Aunque desde el año pasado el dirigente Wilfredo Sosa Arpasi aseguraba que había renunciado a la presidencia de la Asociación de Pequeños Empresarios Región Tacna (Apertac) y no tenía ningún vínculo, ayer tres socios lo desmintieron asegurando que él recién fue destituido el 27 de octubre de este año por parte de la asamblea general.

En su reemplazo, el socio Justo Layme Rojas fue elegido como presidente transitorio, quien confirmó que todo este tiempo Sosa Arpasi fue el presidente titular, y que tras conocer las últimas declaraciones del procurador ad hoc del GRT Juan Curo Curo sobre el desalojo, este los citó mediante comunicado firmado por él.

DETALLES. Layme señaló que Sosa decía que había renunciado porque postulaba para ser gobernador regional, pero legalmente era el representante de Apertac, incluso mencionó que este figura en todo el proceso judicial de desalojo.

El dirigente no quiso ahondar en detalles del motivo de la salida de Sosa pero llegó a pronunciar que fue por perder el juicio con el GRT, lo cual fue corroborado por las socias Manuela Atoche Cornejo y Lourdes Yana Alarico, quienes además advirtieron que no saldrán del predio el día del desalojo, programado para el 13 de diciembre.

“Que las autoridades alisten los hospitales porque no saldremos, solo muertas. Nosotros hemos construido nuestras casas con trabajo, no somos traficantes, que nos pasen por filtro”, enfatizaron agregando que quieren dialogar con el gobernador regional Juan Tonconi Quispe para que no los retiren.