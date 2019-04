Sanguchería Ricardos una tradición de la sazón desde hace 35 años

Síguenos en Facebook

La sanguchería Ricardos es una de las más antiguas en su rubro en nuestra ciudad y esta a puertas de celebrar sus 35 años, satisfaciendo a los mejores paladares y aplacando el hambre de una manera deliciosa. Desde hace dos años Sophus Mena Robledo (43) heredó este negocio familiar ubicado al ingreso de la Urba Tacna.

¿Cuéntenos cómo nace la sanguchería Ricardos? Este negocio lo empezó mi mamá Margarita Robledo Vargas (75) como jugando, como un hobbie por que le gustaba la comida y ella siguió con el negocio hasta que la edad le pasó factura y yo tuve que hacerme cargo de la sanguchería desde hace dos años. Le hice varios cambios al negocio, ampliaciones porque tenemos un público cautivo de varias generaciones que nos siguen y hay que darles el mejor servicio. El que conoce Ricardos sabe que empezó con un cuartito pequeño y ahora tiene mejores instalaciones como la gente lo pedía.

¿Cómo habrá ayudado en el negocio familia? Sí, le he ayudado a mi madre desde muy joven a hacer las compras, ir al mercado, a veces faltaba un trabajador y yo me ponía a trabajar. Dama mi ayuda para que todo ande bien con el negocio.

¿Por qué la sanguchería lleva el nombre de Ricardos? Lo que pasa es que teníamos un primo que falleció muy joven y en honor a él, le pusimos el nombre a nuestro negocio.

¿Qué vendían en sus inicios? Al principio lo único que se vendían eran lo sanguches, hamburguesas, lomos, filete y pollo desmenuzado. Hace dos años el 8 de enero reinauguramos la sanguchería y empezamos a vender la salchipapa porque la población lo pedía bastante.

¿Cuál es la especialidad de la casa? Uno de los productos que mejor tenemos es la salchipapa que alcanza para dos personas y tenemos todo tipo de hamburguesas pero el especial es la royal que es bien pedida que lleva los ingredientes clásicos carne, queso y huevo, pero nosotros le damos su sazón, ese es el punto que tenemos a favor y todo lo hacemos en casa.

¿Cuál es el secreto para mantenerse vigentes en el tiempo? Mantenemos la calidad de nuestros productos, de repente así cueste un poquito más, pero lo que prima es mantener los insumos buenos. Aquí compramos los insumos todos los días, todos los días se va a el mercado para tener todo fresco.

¿Cómo es un día de trabajo en la sanguchería? El trabajo empieza a las 8 de la mañana con las compras en el mercado acudimos a un centro de abastos pequeño que está entre el estadio Enrique Paillardelle y el mercadillo Bolognesi en el cercado, mi madre siempre ha comprado ahí y yo conozco a todas las caseras, uno va con confianza a comprar hasta a veces las llamo por teléfono diciéndoles lo que necesito, voy pago y recojo. De ahí se procede a realizar la elaboración de las hamburguesas, las porciones nos demandan un trabajo entre la una o dos de la tarde, también depende mucho de la cantidad de hamburguesas que se vayan a hacer. Y a las 5:30 de la tarde ya estamos en el local para que a las 6 en punto empecemos a vender en el local.

¿Tienen el servicio delivery? Ese servicio no lo brindamos directamente nosotros, pero si tú me pides por ejemplo dos sanguches yo te pregunto qué empresa de taxi es de tu preferencia y yo te lo envió o puede ser al revés me mandan un taxi y lo recogen.

¿Qué variedades de hamburguesas tienen para el público? La más vendida y que pide el público es la Royal, vegetariano, de ahí tenemos simple, tradicional, con tocino, de huevo, con queso, queso tocino, americana que viene queso, jamón y huevo, la especial que lleva queso, jamón y tocino, doble que son dos hamburguesas queso y huevo, entre otras. Lomito con queso y tocino que es muy bueno y el chacarero que tiene lomito, jamón, queso y rodajas de palta a lo nacional, hacemos también el famoso kilométrico, el Super Ricardos entre otros.

¿Qué les diría a las personas que no conocen la sanguchería? A penas prueben alguno de nuestros sanguches o salchipapas sentirán la diferencia y notarán la calidad de inmediato lo que ofrecemos.