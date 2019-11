“Se gestionó dinero y el avance llegó hasta el sexto piso de obra”

Síguenos en Facebook

El exdirector regional de Salud Claudio Ramírez Atencio, quien ejerció dicho cargo en el periodo del exgobernador regional Omar Jiménez Flores, resaltó el trabajo que se hizo con respecto al proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital regional Hipólito Unanue, pese a que se denunció la presunta falsificación de documentos del Consorcio Salud Tacna para ganar la buena pro.

TRABAJO. Al mencionarle al exfuncionario regional las irregularidades que encontró la actual gestión del GRT y la denuncia que presentó la Procuraduría Anticorrupción contra Jiménez y el comité de selección, respondió que él no sabe nada de la licitación porque no fue parte de ese proceso, incluso dijo que no sabía de estas noticias.

Argumentó que para eso había un comité y por reglamento el que estaba a cargo del proceso era el GRT a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, aclarando que él no participó ni como área usuaria ya que recalcó que solo veía la parte sanitaria. “No somos parte del comité porque no está permitido”, enfatizó.

Con respecto a la entrega de la obra, anunciada por la actual gestión para agosto del 2020, indicó que le da pena el retraso ya que sostiene que debió ser entregada en julio de este año. “Es un atraso muy grande. Uds. han visto lo que avanzamos, empujando la obra, terminamos hasta el sexto piso y ellos al sétimo, que es no hacer nada”, replicó.