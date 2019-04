“Se hace uso indebido de la prisión preventiva para detener a expresidentes”

Síguenos en Facebook

Un llamado de atención hizo el congresista Guillermo Martorell Sobero sobre la prisión preventiva por 36 meses dictada contra el expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard, por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht, al considerar un exceso de la autoridad judicial.

“Son días de reflexión (Semana Santa) y debe serlo en especial para los que administran justicia. Si bien la detención preliminar está amparado en una norma legal, pero no es constitucional, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto implica que cualquier acusado mientras no exista una sentencia firme se puede restringir sus derechos, pero no necesariamente ir a la cárcel”, indicó.

El legislador considera que se hace un uso indebido de la medida legal, la que contraviene a la Constitución política, siendo una administración de justicia errada que solo se ampara en indicios para llevar a la prisión a investigados sin tener las pruebas necesarias bajo el argumento que pueden fugar del país.

RECLAMO. El parlamentario por el partido Fuerza Popular recordó que bajo la misma premisa se dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori Higuchi solo basado en indicios y especulaciones, pese a no manejar presupuesto del tesoro público.

Sobre el exmandatario indica que la prisión preventiva se da en casos de no contar con arraigo familiar, laboral o residencia, y en su caso no cumpliría esos requisitos y no habría peligro de fuga.

Recordó que la medida de detención preliminar llevó al expresidente Alán García Pérez a quitarse la vida, hecho que lamenta al ser un político de larga trayectoria con aciertos y errores.

“Unos dirán que es un héroe o mártir de la democracia, otros lo verán como un cobarde, una persona que no supo enfrentar las cosas que no pudo”, expresó.