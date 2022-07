La secretaria regional del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) de Tacna Rosana Reinoso Guillermo subrayó que el mensaje del presidente Pedro Castillo Terrones no colmó las expectativas del magisterio nacional.

“Para nada, el sector educación es lo que menos le ha importado, ha tomado por rubro todo, ha sido muy impreciso, no se han dado más que la cantidad de un bono qué es un dinero en efectivo, no se sabe si del 2022 o 2023, sobre el aumento progresivo hasta llegar a una UIT no ha indicado tampoco montos, hay mucha imprecisión”, lamentó la profesora por el hilo telefónico .

Incumplió promesa de campaña

Reiteró que el Sutep esperaba el cumplimiento de la transferencia del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para el sector educación, a fin de atender las demandas de mejores sueldos, infraestructura, capacitaciones y programas para los escolares y docentes.

“Consideramos que tampoco ha hablado del nombramiento de docentes en 80,000 plazas, no se ha indicado nada, tampoco sobre el incremento de remuneraciones para los auxiliares de educación que son los que menos ganan en esta línea de trabajo del sector”, se quejó la maestra.

Decepcionados del profesor

Recordó que el sector magisterial es el que más ha respaldado esa opción de postulación, pero que lamentablemente no han visto tangibilizado ese interés en la actual gestión.

“Lo más indignante que considero yo es que no ha hecho un ‘mea culpa’, no ha reconocido la incapacidad de gobernar, ha hecho un relato de acciones parece del 28 de julio del 2021, por dignidad el presidente de la república, por todo el entorno de corrupción con el cual se vincula, ha debido pedir el adelanto de elecciones”, apuntó la conocida representante.

Asamblea nacional en Lima

En una asamblea que está proyectada para este 6 de agosto en Lima el Sutep coordinará medidas de lucha de mayor contundencia.

El presidente Pedro Castillo en su mensaje del 28 de julio anunció el otorgamiento de un bono por única vez, de 900 soles a los docentes de educación básica y de 1,200 soles a los de nivel superior.