​“Sería fatal que se detenga la obra del hospital”

El presidente de la Zofratacna y expresidente de la Cámara de Comercio, Aldo Fuster Ocaña, reafirmó no estar de acuerdo con que el Gobierno Regional deje sin efecto el contrato con el Consorcio Salud Tacna, pese a su retraso en la obra del hospital Hipólito Unanue y haber presentado documentos presuntamente falsos en la licitación.

“Yo claramente lo he hecho público, no estoy de acuerdo con que se rescinda el contrato, tenemos que encontrar un mecanismo que permita quizás la intervención del Gobierno Regional dentro de la obra, pero sería fatal que se detenga. La ministra de salud reiteró el compromiso del presidente de que está obra esté terminada para mediados del otro año”, recordó el empresario.

PROCESO

Explicó que una paralización al rescindir el contrato significaría que se tenga que volver a valorizar la obra, lo que tomará un año; sacar nuevamente a concurso, que demandará otro año, encontrar al postor y terminar la obra, otros dos años, o sea cuatro años.

“Yo calculo que en cuatro años no se tendría el nosocomio y ejemplos hay dos claritos en Tacna, el colegio FAZ que demoró cuatro años por un problema con la empresa y ahora tenemos el tema de la Collpa - La Paz, ya está dos años paralizado el segundo tramo, el presidente dijo que a fin de año saldría el concurso, pero hasta que se termine serán dos años más, osea cuatro”, recalcó

Para Fuster, esto no significa que no se deba investigar y juzgar a los responsables de los malos manejos y quienes han hecho mal los contratos, pero se debe buscar una medida inteligente que no paralice la obra porque es de necesidad para la población de Tacna.