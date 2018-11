"Si hay culpables tienen que pagar por sus actos delictivos"

Síguenos en Facebook

Tras la detención preliminar de su contrincante Luis Torres Robledo por presuntos actos de corrupción, el candidato a gobernador Juan Tonconi Quispe señaló que hay que dejar que las instancias como el Ministerio Público cumplan su función.

"Si hay culpables tienen que pagar por los actos delictivos que han podido cometer, nosotros seguiremos con la humildad que nos caracteriza y sencillez, vamos a seguir trabajando casa por casa, base por base, no tenemos porque sentirnos triunfalistas, la verdad la elección recién termina el día 9 de diciembre", dijo.

En otro momento invocó a la población que está pensando en el voto nulo o viciado, que reflexione porque se generaría un gasto al estado peruano y ese dinero es del pueblo.

Corrupción. Aseguró que no tiene ninguna alianza con el gobernador Omar Jiménez como se ha dicho. "Rechazo rotundamente eso, nisiquiera me he entrevistado, ni lo conozco, él está dentro de las investigaciones y está detenido, no hay negociación con los corruptos", respondió.

Sobre la forma en que en un eventual gobierno suyo evitará que mine la corrupción, respondió que ya expuso antes que colocará gente nueva en las direcciones sectoriales y todos, al igual que quienes ingresen a trabajar, no deben tener antecedentes penales, judiciales ni sanciones de la Contraloría.

Acotó que implementaría un gobierno electrónico para publicar las licitaciones, concursos, compras, a fin de transparentar la gestión; que solicitará una auditoría externa debido a estos últimos hechos de presunta corrupción y que informará el estado del GRT en los primeros 30 días.