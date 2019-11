“Si presidenta falta por tres días puede ser hasta vacada”

Síguenos en Facebook

A partir de hoy empezaba la licencia sin goce de haber de la presidenta del Consejo Regional, Luz Huancapaza Cora, quien la semana pasada solicitó licencia sin goce de haber por 60 días ya que su intención es postular al Congreso, pero el consejero regional Iván Copaja Aguilar recordó que el pleno se lo negó y hoy debe seguir con sus funciones.

CAMPAÑA. Copaja primero sostuvo que no sabía cómo quedaba la situación de la consejera delegada ya que no vio el Reglamento Interno del Consejo (RIC) ni la ley de las Elecciones, pero precisó que si el pleno no le llegó a aprobar, ella tiene que acudir a su oficina con normalidad. Enfatizó que si bien el Jurado Electoral Especial (JEE) Tacna admitió su canidatura con tan solo presentar la solicitud de licencia, eso no tiene nada que ver con su situación en el Consejo. “Ella tendría que dejar un documento al vicepresidente (Edilberto Parihuana Mamani) para que nos llamen a sesión, citarnos a comisiones”, manifestó.

Sin embargo, luego recalcó que si Huancapaza falta tres veces al Consejo se le puede suspender de sus funciones y hasta advirtió que se le podría abrir un proceso de vacancia.

Copaja considera que la consejera delegada estuvo en campaña, dando declaraciones de que los consejeros no trabajaban y dando a entender que ella sí. “Pero que ella diga cuántos informes tiene, si fue a inspeccionar obras, o si fue al hospital”, recriminó acotando que ella debe precisar que sus declaraciones son a título personal.