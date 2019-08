Oscar Valdés: "Si oposición a Tía María no tiene sustento técnico, el gobierno debe imponer la ley"

Síguenos en Facebook

El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Oscar Valdés Dancuart, se mostró a favor de un referéndum en el valle del Tambo para conocer la verdadera posición de la población sobre el proyecto Tía María que ayude a tomar una decisión al gobierno.

Criticó a Martín Vizcarra Cornejo por ser un presidente que no tiene autoridad, que es muy blando, que se asusta ante cualquier manifestación de la población.

¿Cómo ve la salida que se ha dado al proyecto Tía María?

Realmente es una salida muy forzada. Lo que tenemos que ver es si el Consejo de Minería ha actuado como dice su ley de creación, que es independiente, o ha sido presionado por el Ejecutivo para emitir una resolución de suspensión (licencia de construcción), y que dicho sea de paso no lo hizo pública el presidente del Consejo de Minería, sino el ministro de Energía y Minas. Da la impresión que hubiera una imposición del gobierno para que el Consejo de Minería pierda su autonomía y de un alargue, abra un paréntesis a la toma de decisiones sobre este importante problema para el sur y Arequipa.

¿Con esta decisión, en la práctica Tía María ya no iría?

No, simplemente lo que ha hecho el gobierno es suspender la licencia de construcción hasta que se vea el tema social, cosa que no ha sido aceptado ni siquiera por los pobladores de Islay, y tampoco por mucha gente en Arequipa. No ha sido una real solución, solo de empujar el problema para adelante. Aquí hay tres posibles soluciones: uno que no vaya Tía María, que vaya Tía María o que se busque una solución diferente que tendría que ver el pueblo de Arequipa, de Islay.

Sí, pero mientras tanto se alarga más el problema

La empresa Southern Peru inicialmente planteó usar el agua del río Tambo, pero fue rechazado por la población, luego accedieron a sacar agua del mar. Fue largo el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, pero el gobierno demoró demasiado en aprobar la licencia de construcción, lo hizo casi al vencerse el plazo. No ha habido interés por solucionar el problema con la población de Islay, prueba de ello muy pocas autoridades fueron a Islay, y últimamente Vizcarra se reunió con las autoridades de Arequipa en la Ciudad Blanca, no fue ni siquiera al Valle del Tambo. El gobierno debe tomar el toro por las astas e ir a la zona para comprobar si realmente la población no quiere Tía María porque tampoco se puede hacer un proyecto minero contra la voluntad de toda una población del valle.

¿Y por su experiencia, cuál considera que es la solución más viable?

La más viable es la tercera. Que el gobierno llegue a una solución concreta con el mismo pueblo de Islay, y se haga un referéndum con los pobladores que están ahí, y ver si el proyecto puede llevarse a cabo o no. Muchas veces la gente que sale a manifestarse es empujada por los revoltosos y los antimineros que los tienen amenazados o extorsionados.

¿Y en caso que la mayoría se oponga al proyecto?

Acá hay un detalle que también debemos ver los peruanos. Si bien es cierto que es importante la opinión de la población, mientras no se modifique la Constitución que dice “todos los recursos que están debajo tierra pertenece a todos los peruanos”, yo creo que eso realmente debería prevalecer.

Si bien es cierto, los pobladores del Tambo, a pesar que no les afectará su área ecológica se oponen por oponerse al pedido, ahí tenemos que evaluar cuál es el bienestar de todos los peruanos. A Tía María no hay que verlo como un proyecto minero aislado, sino como un conjunto de inversiones mineras en todo el país…(). Leí una noticia que las exploraciones mineras bajaron en 30%, si no hay exploración minera no habrá proyectos mineros a futuro y el Perú es un país minero, bendecido por Dios que le ha dado una cordillera de los andes espectacular, llena de minerales de todo tipo... Como puede ser posible que seamos tan irresponsables de no emplear nuestros recursos y no nos ponemos de acuerdo en la exploración de un proyecto, creo que ahí se impone que los ministros del Ambiente, de Energía y Minas, el Premier y el mismo Jefe de Estado vayan al Tambo y hagan ver a la población que técnicamente no habrá ninguna afectación al valle y que el proyecto va a servir muchísimo para el desarrollo de Arequipa y el sobre todo para el futuro minero del país.

¿En caso de alargarse la decisión final o la cancelación, el Estado podría ser denunciado por la minera?

Por supuesto que sí, ya con estos audios que han salido, tenga por seguro que la minera nos va a plantear en el CIADI una demanda y los peruanos vamos desembolsar machismo dinero. Todo lo que ha invertido Southern Peru, los $ 400 millones que ya gastó y lo que tenía por gasta como lucro cesante tendrá que pagarlo el país.

No es un tema que podemos patear para delante y esperar que se resuelva solo. Acuérdese que lo mismo pasó con Conga, yo sugerí a Humala ir a poner orden a Cajamarca porque se iban a caer muchos proyectos en el país, y así ha sido lamentablemente, porque Humala creía que la solución debería ser a largo plazo, política, de diálogo, esperaba la buena fe de la gente que es antiminera, y eso no lleva a ningún lugar.

Yo recuerdo en un Consejo Binacional Perú-Ecuador, ahí estaba el presidente Correa, y me dijo veo que usted quiere imponer Conga…, yo voy a imponer los proyectos mineros en Ecuador, y mañana mismo voy a las minas para decirles que esos minerales Dios nos ha dado para todos los ecuatorianos, y así lo hizo, fue y sacó adelante los proyectos. Solo es cuestión de decisión política. Yo creo que el presidente Vizcarra hace mal en tener una actitud bien tibia frente a este tipo de conflictos.

¿Pero qué se puede esperar del presidente Vizcarra tras la difusión los audios de la reunión con las autoridades de Arequipa?

Eso evidencia que es un presidente que no tiene autoridad, que es presidente muy blando, que se asusta ante cualquier manifestación de la población. En esa reunión de Arequipa parece que Vizcarra se fue a un país en guerra, no el país que está gobernando, como puede ser posible el gran despliegue de seguridad, y que ni siquiera vaya al Tambo.

¿Y peor lo que se conoció tras la difusión de los audios?

Peor, eso demuestra una actitud blandengue del presidente, de ponerse de acuerdo, yo quiero que el proyecto no se lleve adelante y ustedes denme la forma, como puede hablar así un presidente. Vizcarra debe hacer valer la ley, el orden y la Constitución, debe decirles que el subsuelo es de todos los peruanos, no solo les pertenece a la población del Valle del Tambo o de Arequipa. El gobierno debe ir al Valle del Tambo y explicar que implicancias tiene el EIA y si no se va a afectar la vida o el medio ambiente, el proyecto debe ir, para eso el gobierno tiene las herramientas en la Constitución para hacerlo valer.

¿Está mal asesorado el presidente Vizcarra?

Yo siempre me he opuesto a que los presidentes tengan asesores extranjeros, y menos uno que ya estuvo asesorando al señor Correa en Ecuador y ya hemos visto los resultados. Eso creo que deja muy mal parado a los intelectuales, a los políticos, a los asesores a los peruanos que tienen mucha valía, no podemos estar a ese nivel buscando a un asesor de un país extranjero.

Se ha visto a lo largo de este tiempo que ese asesor solo se limita a buscar la popularidad del presidente, y si esa popularidad está inflada por las encuestadoras que toda la vida hicieron su papel para lucrar, así como algunos medios, no todos, que se prestan a esta fanfarria, realmente el presidente se siente seguro que está apoyado por la población, pero creo que esos asesores que le llevan a tomar esas decisiones son improductivos y no les interesa un pepino el país, solo les interesa la gestión de Vizcarra.

Regresando a la pregunta, Vizcarra está muy mal asesorado e indebidamente asesorado por un extranjero.

Frente a este problema, se está pidiendo la renuncia de algunos ministros

Hace rato ese gabinete ya está con el soga en el cuello. Fíjese usted, el presidente dio muestra claras que ese proyecto (de adelanto de elecciones) que llevó al Congreso no había sido visto en el Consejo de Ministros. Y cuando le pidieron al Premier los audios nunca los ha entregado.

Yo le puedo asegurar que es una obligación en el Consejo de Ministros que se grabe visual y auditivamente todas las sesiones para luego elaborar el acta. Y se graba porque el secretario no puede acordarse de todo lo que hablaron. El Premier no puede decir que no hubo audio.

Otra cosa, el ministro de Energía y Minas ha salido a pronunciarse tomando la voz del presidente del Consejo de Minería, que es máxima autoridad administrativa y son autónomos. Que hace saliendo Ísmodes a declarar, ese ministro está fuera de lugar.

Y como se ve, el gabinete se cae por sí solo.

Además tenemos un Premier que solamente ha sacado sus prebendas personales, con su futura financiación de su película, pero y no le interesa mucho el país, está defendiendo lo indefendible en el caso de la declaración del presidente por los audios.

En ese escenario, ¿cuál sería la mejor salida al problema de Tía María?

Se tiene que hacer la evaluación en el mismo Tambo, debe ir el gobierno a hacer una evaluación con la población, apartando a los políticos, sin las autoridades, con el mismo pueblo, y hacer una especie un referéndum y eso puede servir de base para la decisión final, pero yo me inclino que si no hay sustento técnico para la oposición como en Conga, donde el peritaje desmentía a los antimineros, el gobierno tome la decisión de decir que este proyecto se lleve a delante porque el subsuelo es de todos los peruanos y lo haga controlando y vigilando a la minera que no contamine el medio ambiente en el proceso de exploración y el cierre posterior de la mina.

Tía María es muy importante para el país

Tía María es importante para el país. La inversión de Conga era de 4,500 millones de dólares, Tía María es 1,400 millones de dólares, pero ¿qué país del mundo se puede rehusar a explorar los recursos naturales para sacar de la pobreza a su población?, no puede ser posible, eso es inconcebible…(). Es increíble que los peruanos nos disparemos a los pies, pero sabe que esto es debido una mala decisión política y mal manejo político. El Estado debe poner el orden, el principio de autoridad y decir al pueblo lo que debe escuchar y no lo que quiere escuchar, a veces fomentado por algunos antimineros.