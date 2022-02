El presidente de la Asociación de derechos Humanos del Sur (Adhesur) Tacna y médico neonatólogo, Manuel Ticona Rendón, cuestionó la designación de Hernán Condori como ministro de salud, por no tener la capacidad ni la experiencia para ocupar tan importante cargo.

“No tiene experiencia, solo ha sido director de un centro de salud en Chanchamayo, luego lo nombraron como director regional de Junín y solo duró cinco días porque demostraron que no tenia capacidad, no tenía idoneidad en el cargo y luego aparece como ministro de salud”, subrayó en Radio Santa Cecilia en Tacna.

Colegios solicitan su renuncia

Recordó que el hoy ministro está acusado de vender agua “bendita” a 300 soles, trabajar como especialista en gineco-obstetricia siendo medico general, por ofrecer diagnosticar el cáncer en un minuto cuando eso no se puede hacer y solo lo diagnostican los médicos especialistas.

Sustentó que por estas razones el Colegio Médico, la Federación Médica del Perú, gremios de otros profesionales de la salud como los farmacéuticos, están pidiendo su renuncia.

“No es como dice Pedro Castillo, que por primera vez tenemos un ministro de salud de la chacra, ojalá, pero que sea capacitado, realmente si sigue en el cargo va a ser un problema para lo bueno que estaba haciendo (exministro) Hernando Cevallos”, advirtió el respetado dirigente.

Pedro Castillo, Hernán Condori y otros, hoy en ‘Picotitos’ de El Búho (Foto: Presidencia)

Sin preparación en salud pública

Sobre los ingentes presupuestos que maneja este ministerio, Ticona indicó que en Perú apenas se destina el 2.3% del PBI a la salud, mientras que otros países de la región usan en promedio el 7%. Alertó que una alta incidencia en cáncer, tuberculosis, COVID-19 y 11 provincias del país en alerta por el dengue, por tanto está bien que este ministerio maneje ingentes recursos económicos.

“En horabuena que se dé más plata, pero tiene que ser manejado por gente que conoce y no por gente que no ha tenido ningún cargo de importancia. Con todo respeto, es un médico general, no tiene capacidad de salud pública, de epidemiología; no está capacitado para poder ejercer esta función que es tan importante, sobre todo en la pandemia, de ministro de salud”, espetó.

Habla con autoridad

Manuel Ticona Rendón es médico cirujano graduado en la Universidad San Agustín, además de pediatra y neonatólogo, tiene un máster en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un doctorado en Salud Publica en la UNSA, ha sido jefe de neonatología del hospital Hipólito Unanue y director regional de salud de Tacna. Es docente principal de la Universidad Nacional Jorge Basadre y director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y ejerce también de forma privada atendiendo a varias generaciones en su consultorio de la avenida Bolognesi de la Ciudad Heroica.