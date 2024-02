A través de un memorial pobladores del centro poblado Boca del Río solicitaron el cambio del teniente gobernador Henry Albarracín More aduciendo que no reside permanentemente en dicha jurisdicción por lo cual no puede cumplir adecuadamente sus funciones.

Recordaron que el Artículo 9 del Decreto Supremo 004 2007 del Ministerio del Interior establece como requisitos generales para ser designado autoridad política residir por un período no menor de dos años consecutivos en la jurisdicción en la cual se ejercerá el cargo.

‘Solo viene a veces’

“Lo cierto señor perfecto es que el señor Henry Albarracín reside permanentemente en Boca del Río (...) incluso en diversas oportunidades los propietarios y vecinos no lo hemos encontrado perjudicándonos gravemente ya que no hemos podido ser atendidos”, añadieron.

Según los quejosos, More solo se apersona al centro poblado esporádicamente algún fin de semana cuando tiene alguna actividad oficial por el cargo de teniente gobernador o cuando es temporada de verano, de enero a febrero.

Cambio inmediato

“Le solicitamos el cambio inmediato a fin de que se designe un vecino que sí viva permanentemente en el centro poblado y que se le pueda ubicar todo el año en esta jurisdicción”, demandaron.