Tacna: Contraloría observa trabajo de rehabilitación en cuencas

Deficiencias y un riesgo para la seguridad de la población se evidencian en las obras que ejecuta el Gobierno Regional de Tacna con el “Plan de Rehabilitación por Emergencia de los Ríos Uchusuma y Caplina de la Provincia de Tacna” con una partida de S/ 675,997.97.

Las observaciones fueron hechos por el Órgano de Control Institucional del GRT tras una visita de control entre el 18 de setiembre y el 3 de octubre del 2019.

Se tenía que intervenir 7 puntos críticos en el cauce del río Uchusuma y otros 24 en el río Caplina, con trabajos de descolmatación, encauzamiento y protección de terrenos.

Según el informe, el GRT contrató los servicios de OCRAM 29 GEIN S.R.L. por 645,400 soles en agosto, que iba a disponer un cargador frontal, un camión cisterna, dos tractores orugas y una camioneta; pero en la supervisión de la OCI no se encontró el cargador frontal, el camión cisterna, ni al responsable técnico.

Por el incumplimiento contractual el GRT debió aplicar una penalidad de 12,600 soles, pero no se ejecutó, según da cuenta la OCI.

Se reportó deficiencias en las obras de protección hechas en el puente colgante sifón San José (Pachía). También la carencia de deductivo de tramos ejecutados por otras entidades y ejecución de tramos no considerados en el plan de rehabilitación aprobado, lo que genera el riesgo de pagar por trabajos no contemplados en el servicio prestado.

El Consejo Regional de Tacna autorizó el plan de emergencias y el 3 de abril mediante resolución gerencial regional se aprobó el presupuesto para las actividades de rehabilitación